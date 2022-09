Lyon: Bosz fest im Sattel

Peter Bosz muss sich keine Sorgen um sein Traineramt bei Olympique Lyon machen. „Die Wahrheit ist, dass unser Potenzial als Team sehr hoch ist, die Intensität des Spiels höher als bei PSG. Peter Bosz und seine Mitarbeiter machen einen guten Job, lassen Sie uns ruhig arbeiten, wir rechnen ab, wenn es soweit ist: Ich mache mir keine Sorgen“, ließ Vereinspräsident Jean-Michel Aulas wissen.

Boszs Saisonstart mit Lyon verlief durchwachsen. Nach der 0:1-Niederlage am gestrigen Sonntag gegen Paris St. Germain belegen die Südfranzosen in der Ligue 1 Rang sechs. In der Woche zuvor verlor man schon mit 1:2 bei der AS Monaco.