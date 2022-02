Gießelmann: „Das Ausland reizt mich“

Obwohl sich der Vertrag von Niko Gießelmann bei Union Berlin per Option bis 2023 verlängert hat, träumt der 30-Jährige weiter vom Ausland. „Das Ausland reizt mich auch und ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen“, erklärt der Linksverteidiger gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ und geht ins Detail: „Es gibt Sachen, die ich mir vorstellen kann. In England zu spielen ist sicher eine Option für die Zukunft, zumal meine Agentur dort gut aufgestellt ist. Und wenn man die Chance eines Tages bekommt, sollte man diese Erfahrung – sportlich und persönlich – auch machen.“

Seit 2020 läuft Gießelmann an der Alten Försterei auf. Ein Abschied im Sommer will der gebürtige Hannoveraner nicht ausschließen. „Natürlich weiß man nie, was passiert“, lässt sich Gießelmann die Tür offen, stellt jedoch klar: „Aber ich sehe mich in der nächsten Saison absolut weiter bei Union – erst recht mit Blick auf meine neue Vertragslage sowie unser erfolgreiches Spiel, und weil ich der Mannschaft helfen kann und auf meine Einsätze komme.“