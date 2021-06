Werder nimmt Kontakt zu Ducksch auf

Der SV Werder Bremen konkretisiert das Werben um Marvin Ducksch von Hannover 96. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Absteiger Kontakt zum 27-jährigen Angreifer aufgenommen. Eine Ducksch-Verpflichtung werde zum Thema, sobald Werder Einnahmen auf dem Transfermarkt generiert hat.

Bis 2022 ist der frühere Dortmunder noch an 96 gebunden, die Bremer müssten also eine Ablöse auf den Tisch legen. In der abgelaufenen Saison steuerte Ducksch in 34 Liga-Einsätzen 17 Treffer bei. Die zweite Liga kennt der Rechtsfuß im Gegensatz zu den meisten Spielern im Werder-Kader bestens.