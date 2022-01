Herthas neuer Flügelstürmer heißt Lee

Hertha BSC bessert auf der offensiven Außenbahn mit Dongjun Lee nach. Wie die Alte Dame vermeldet, wechselt der 24-jährige Südkoreaner mit sofortiger Wirkung von Ulsan Hyundai nach Berlin und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025.

„Dongjun ist ein sehr interessanter Spielertyp, auf den wir uns bei Hertha BSC freuen: sehr schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße durchsetzungsstark und mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet. Ich bin froh, dass wir ihn bei Hertha BSC begrüßen können und freue mich jetzt schon auf seine Auftritte“, beschreibt Sportchef Fredi Bobic den Neuzugang.

Dass die Hertha noch einen neuen Außenstürmer verpflichten will, ist seit Wochen bekannt. Mit Kelian Nsona (19) hatten die Berliner nach FT-Infos bereits Einigkeit erzielt, ein Vollzug lässt aber bis heute auf sich warten. Nun kommt mit Lee zunächst ein hierzulande nahezu unbekannter Spieler aus Südkorea. Seine Quote in der vergangenen K-League-Saison: 28 Spiele, elf Tore und drei Vorlagen.