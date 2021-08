UEFA-Spieler des Jahres: Die drei Nominierten

Die UEFA hat die drei verbliebenen Kandidaten für den Titel Europas Fußballer des Jahres verkündet. Mit N’Golo Kanté (30) und Jorginho (29) kommen zwei von ihnen vom Champions League-Sieger FC Chelsea. Jorginho gewann obendrein mit Italien den Europameister-Titel und wurde ins Team des Turniers gewählt.

Dritter Nominierter im Bunde ist Kevin De Bruyne (30) von Manchester City. Der Belgier ist wie Kanté und Jorginho im Mittelfeld zu Hause, allerdings offensiver orientiert als die beiden Chelsea-Sechser. Für City sammelte der ehemalige Bremer und Wolfsburger in der vergangenen Saison 28 Scorerpunkte in 40 Spielen und wurde mit seinem Team englischer Meister.

Bei den Trainern fällt die Entscheidung unterdessen zwischen Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (Italien) und Pep Guardiola (City). Titelverteidiger Jürgen Klopp (FC Liverpool) ist nicht mit von der Partie.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards