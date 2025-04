Kein neuer Vertrag für zwei Real-Stars?

Das vorzeitige Aus in der Champions League sorgt bei Real offenbar bezüglich einiger Verträge für ein Umdenken. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist derzeit offen, ob Real die auslaufenden Arbeitspapiere seiner beiden Routiniers Luka Modric (39) und Lucas Vázquez verlängert. Üblicherweise treffen die Königlichen bei ihren älteren Spielern jedes Jahr aufs Neue die Entscheidung über ein weiteres Vertragsjahr Ende April oder Anfang Mai.

Doch genau dann könnte ausgerechnet das Aus von Trainer Carlo Ancelotti feststehen. Der Italiener steht nach dem deutlichen Aus gegen den FC Arsenal (1:5 nach Hin- und Rückspiel) in der Schusslinie und könnte seinen Posten womöglich bereits Ende April im Anschluss an das Finale der Copa del Rey räumen. Entsprechend dürfte in Madrid zunächst einmal die Trainerfrage geklärt werden, ehe die Kaderplanung für die kommende Saison starten kann.