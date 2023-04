Messi lässt die Kasse klingeln | „Blank Lampard“ nicht gut genug

Warten auf Leo

Beim FC Barcelona richtet sich der Blick gen Sommer. Dort zeichnet sich am Horizont immer deutlicher die Rückkehr von Lionel Messi ab. „Barça wartet auf Messi“, prangt auf der Titelseite der ‚Sport‘. Die große Frage stellt sich allerdings bei der Finanzierung von La Pulga. Schließlich wird der siebenfache Weltfußballer trotz all der Romantik nicht für einen warmen Händedruck spielen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet von einem „Messi-Hebel“, den die Katalanen aktivieren wollen. Demnach geht Barça davon aus, dass Messis Verpflichtung 25 bis 30 Prozent der Einnahmen der nächsten Saison ausmachen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Löwen erlegen Neapel

Die Serie A hat in der aktuellen Champions League-Saison Hochkonjunktur. Gleich drei Vertreter aus Italien schafften es unter die letzten Acht. Seit dem gestrigen Dienstag steht der AC Mailand als Halbfinalist fest. Die Rossoneri konnten gegen die SSC Neapel ihren 1:0-Sieg aus dem Hinspiel mit einem 1:1 über die Zeit retten. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt von „Mailänder Löwen“, die nun vom Einzug ins Finale träumen können. „Jetzt wollen wir das große Derby“, fordert der ‚Quotidiano Sportivo‘. Denn im Halbfinale könnte Stadtrivale Inter Mailand warten. Die Nerazzurri müssen am heutigen Abend Benfica Lissabon (Hinspiel 2:0) ausschalten und für ein Königsklassen-Derby wäre alles angerichtet.

Lese-Tipp

Chelseas Trainersuche: Nagelsmann liegt vorn

Chelsea weiter schlecht

Für den FC Chelsea scheint es derzeit kein Licht am Ende des Tunnels zu geben. Am gestrigen Dienstag unterlagen die Blues Real Madrid mit 0:2 und können sich nun ganz auf die Liga konzentrieren. Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel unter Frank Lampard spart die englische Presse nicht mit Kritik. Mit „Blank Lampard“ erlaubt sich der ‚Mirror‘ ein Wortspiel. „Nicht gut genug“, urteilt die ‚Daily Mail‘ und schreibt, dass die „verwirrten Blues ein Schatten der alten Helden“ sind. Laut ‚Guardian‘ ist in der Krise „keine Rettungsweste in Sicht“.