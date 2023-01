Medien: Frankfurt lehnt Millionen-Offerte für Borré ab

Eintracht Frankfurt hat offenbar ein Angebot für Rafael Borré erhalten. Laut dem kolumbianischen Journalisten Pipe Sierra bot ein namentlich nicht genannter mexikanischer Erstligist umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer der SGE. Die Eintracht lehnte allerdings ab, für einen Wintertransfer war ihr diese Summe zu wenig.

Borrés Vertrag in Frankfurt ist noch bis 2025 datiert. Seinen Stammplatz hat der 27-jährige Kolumbianer in der laufenden Saison an den bislang überragenden Randal Kolo Muani (24) verloren und muss zumeist mit Kurzeinsätzen vorliebnehmen. Nichtsdestotrotz dürften sie am Main froh sein, Borré als hochwertige Alternative im Kader zu haben. Komplett ausgeschlossen ist ein Winter-Abgang dennoch nicht.

