Nach Transferschluss: Arsenals Plan mit Pépé

Der FC Arsenal zieht eine vorzeitige Kontraktauflösung mit Nicolas Pépé in Betracht. Dies berichtet die ‚Daily Mail‘. Eigentlich ist der Ivorer noch für ein Jahr vertraglich an die Gunners gebunden, der englische Vizemeister wollte den 28-Jährigen am Deadline Day noch verkaufen.

In London besitzt Pépé keine Zukunft mehr. Vor vier Jahren hatte Arsenal noch 80 Millionen Euro an den OSC Lille gezahlt, den hohen Erwartungen konnte der Offensivspieler allerdings nie gerecht werden. Die vergangene Saison verbrachte der 37-fache Nationalspieler leihweise beim OGC Nizza (28 Spiele, acht Tore).