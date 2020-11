Juve: Emerson für Bernardeschi?

Linksverteidiger Emerson vom FC Chelsea könnte mit Blick auf die im Januar beginnende Wintertransferperiode ein Thema bei Juventus Turin werden. Wie der ‚Corriere Torino‘ berichtet, ist die Verpflichtung des in Brasilien geborenen Italieners vor allem dann eine Option, wenn eigentlich deutlich weiter vorn beheimatete Federico Bernardeschi den italienischen Serienmeister im Winter verlassen sollte. Unter Andrea Pirlo war Bernardeschi zuletzt nicht mehr erste Wahl, ein Abgang ist daher dem Vernehmen nach möglich.

Bereits im Sommer war Emerson bei mehreren Klubs aus der Serie A im Gespräch. Neben der Alten Dame hatte auch Inter Mailand den 26-Jährigen auf der Liste. Der italienische Nationalspieler sprach in der Vergangenheit selbst offen über eine mögliche Rückkehr nach Italien, wo er bereits von 2015 bis 2018 gespielt hatte, als er für die AS Rom auflief. Bei Chelsea kommt Emerson aktuell nicht über die Reservistenrolle hinaus. In der Premier League stand er in dieser Saison gar erst einmal im Kader.