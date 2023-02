Eintracht: Glasner-Ansage an Kamada & N‘Dicka

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich zur Situation um die Wechselkandidaten Daichi Kamada (26) und Evan N’Dicka (23) geäußert. „Ich bin mit ihnen immer wieder im Austausch, aber ich habe bisher von keinem erfahren, dass er irgendwo unterschrieben hätte“, ließ der Österreicher auf der heutigen Pressekonferenz verlauten. Er wisse aktuell „auch nicht, was am Ende rauskommt“. Die SGE hat ihren beiden Leistungsträgern neue Verträge vorgelegt, eine Entscheidung lässt aber weiter auf sich warten.

In dieser Hängepartie nimmt Glasner seine Schützlinge in die Pflicht: „Sollte sie sagen, dass sie im nächsten Jahr woanders spielen wollen, dann wünsche ich mir, und ich erwarte es auch, dass wir es vorher erfahren, bevor es irgendwo geschrieben wird.“ Offensivmann Kamada wurde zuletzt bei großen Klubs wie Manchester United Bayern München, Benfica Lissabon und dem FC Barcelona ins Spiel gebracht. Innenverteidiger N’Dicka soll sich schon mit Barça einig sein, doch noch sind auch andere Klubs in der Verlosung. Beide Spieler sind im Sommer ablösefrei.

