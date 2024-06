BVB vor Einigung mit EM-Fahrer Groß

Die vergangenen Wochen waren sehr unruhig bei Borussia Dortmund. Nach den vielen Wechseln in den Führungspositionen des Vereins soll nun auch der Kader ein neues Gesicht bekommen. Gesucht werden Spieler, die sofort helfen und durch Mentalität und Siegeswillen bestechen – etwas, das dem BVB in den vergangenen Jahren etwas abhandengekommen ist.

Mit Yanjuba Minteh hat der BVB ein weiteres Talent an der Angel. Doch mit Youngsters allein werden die Westfalen nicht titelfähig sein – das musste man bei den Borussen in jüngster Vergangenheit mehrfach erleben. Erfahrene Führungsspieler sollen die Jungspunde anleiten. Einen solchen hat Borussia Dortmund nun in Pascal Groß ausgemacht.

Letzte Details zu klären

Der BVB soll in dem EM-Fahrer das perfekte Puzzlestück für das Mittelfeld sehen und verhandelt bereits seit einigen Tagen mit dem 33-jährigen Mittelfeldmann von Brighton & Hove Albion. Nun soll nach Informationen von ‚Sky‘ der Durchbruch gelungen sein. Lediglich letzte Details seien mit dem Spieler zu klären.

Beim BVB soll Groß einen Vertrag bis 2026 mit einer Option auf eine weitere Saison erhalten. Der Vertrag des Nationalspielers bei den Engländern läuft noch bis 2025. Die Ablöse soll sich im Bereich zwischen sieben und zehn Millionen Euro bewegen. Neben Borussia Dortmund gilt in der Bundesliga vor allem Eintracht Frankfurt als Interessent für Groß.