Van de Beek zur Eintracht: Nur noch eine Hürde?

Eintracht Frankfurt treibt die Bemühungen um eine Verpflichtung von Donny van de Beek voran. Die ‚Bild‘ titelt, dass sich der Deal „auf der Zielgeraden“ befindet und die SGE mit dem Spieler „fast klar“ ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Knackpunkt sei das hohe Gehalt von sieben Millionen Euro jährlich. Manchester United könnte einen Teil übernehmen oder van de Beek Einbußen hinnehmen. Laut ‚Bild‘ verlaufen die Verhandlungen jedenfalls aussichtsreich.

Lese-Tipp

United am „Tiefpunkt des Grauens“ | Wolves-Profi rastet völlig aus

Girona guckt in die Röhre

Auch Fabrizio Romano berichtet von voranschreitenden Gesprächen zwischen der Eintracht und United, der Spieler selbst sei ebenfalls heiß auf einen Wechsel zum Bundesligisten. Van de Beek soll per Leihe kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der darüber hinaus interessierte La Liga-Spitzenreiter FC Girona befindet sich hinter der Eintracht nur in der Außenseiterrolle. Van de Beek nach Frankfurt – es wird also konkret. Für beide Seiten potenziell eine echte Win-win-Situation.

Der 26-jährige Niederländer, einst für 40 Millionen Euro aus Amsterdam verpflichtet, spielt bei United gar keine Rolle mehr. Rund 20 Einsatzminuten stehen in dieser Saison in allen Wettbewerben auf dem Konto. Viel zu wenig für die Ansprüche des 19-fachen Nationalspielers (letzter Einsatz am 30. März 2021).

Unter der Anzeige geht's weiter

Van de Beek ist unzufrieden

„Ich muss sehr bald anfangen zu spielen - wenn nicht bei ManUnited, dann bei einem anderen Verein. […] Ich verdiene gut bei United, aber Geld ist nicht meine Motivation. Ich möchte meine Arbeit jeden Tag genießen“, äußerte van de Beek kürzlich seine Unzufriedenheit.

Bei der Eintracht dürfte der Rechtsfuß gefragter sein, kann er denn an frühere Leistungen anknüpfen. Die Mittelfeldzentrale der Hessen ist mitunter auf Kante genäht: Sebastian Rode (33) fehlt seit September verletzt, Junior Dina Ebimbe (23) spielt oft auf Außen, Kristijan Jakic (26) ist nur noch Ersatz und hat die Freigabe für einen Winterwechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In aller Regel greift SGE-Trainer Dino Toppmöller im Zentrum daher auf Hugo Larsson (19) und Ellyes Skhiri (28) zurück. Letzterer fehlt aktuell mit einer Oberschenkelverletzung. Das Frankfurter Mittelfeld-Repertoire mit van de Beek zu erweitern, ergäbe also durchaus Sinn – für beide Seiten.