Eintracht-Trio hat die Wechsel-Freigabe

Bei Eintracht Frankfurt kündigt sich der eine oder andere Abgang im Januar an. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben mit Abräumer Kristijan Jakic (26), Mittelstürmer Lucas Alario (31) und Offensivallrounder Jens Petter Hauge (24) gleich drei Profis die Freigabe für einen Wechsel in der kommenden Winter-Transferperiode.

Erstgenannter Kroate hat seinen Status als defensive Allzweckwaffe unter Trainer Dino Toppmöller verloren, kommt auch verletzungsbedingt nur auf fünf Saisoneinsätze und ist hinter Ellyes Skhiri (28) und Hugo Larsson (19) längst entbehrlich. Alario wiederum hat in eineinhalb Jahren Eintracht überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen und noch kein Saisonspiel bestritten.

Etwas besser noch steht Hauge da, doch in seinen elf Einsätzen durfte der Norweger meist nur kurz auf dem Rasen mitmischen. Die drei Vorlagen beim 7:0 in der ersten Pokalrunde gegen Lok Leipzig waren für ein Bewerbungsschreiben nicht aussagekräftig genug. Wie Jakic ist Hauge noch bis 2026 gebunden, Alario bis 2025. So lange dürfte aber keiner der Drei bei der SGE bleiben.