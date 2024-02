Wechselt Neymar in die USA?

Superstar Neymar (32) wird mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ kokettiert der Brasilianer damit, seine Zelte bei einem MLS-Klub aufzuschlagen. Zuletzt war über eine mögliche Rückkehr zu seinem Heimatklub FC Santos spekuliert worden. An Al Hilal ist Neymar noch bis 2025 gebunden.

Aktuell laboriert der Brasilianer an einer Kreuzband- und Meniskusverletzung, die er sich im Oktober des vergangenen Jahres in einem Länderspiel gegen Uruguay zugezogen hatte und die ihn noch für mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.