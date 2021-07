Medien: Bayer verhandelt Jedvaj-Transfer

Bayer Leverkusen hat womöglich einen Abnehmer für Tin Jedvaj gefunden. Wie die russische Zeitung ‚Sport-Express‘ berichtet, führt der Bundesligist Verhandlungen mit Lokomotiv Moskau. In Leverkusen steht Jedvaj noch bis 2023 unter Vertrag.

Bayer würde dem Innenverteidiger, der auch die defensiven Außenpositionen bekleiden kann, aber voraussichtlich keine großen Steine in den Weg legen. Nur in acht Pflichtspielen über insgesamt 484 Minuten stand Jedvaj in der abgelaufenen Saison auf dem Platz.

Der heute 25-jährige Kroate war 2014 per Leihe von der AS Rom ins Rheinland gekommen, im folgenden Jahr dann für sieben Millionen Euro festverpflichtet worden. Die Spielzeit 2019/20 verbrachte Jedvaj leihweise in Augsburg, jetzt könnte sich erneut eine Trennung abzeichnen.