Lyon denkt an Neres-Transfer

David Neres könnte seine Laufbahn in Frankreich fortsetzen. Nach FT-Informationen ist der Außenstürmer ein Kandidat bei Olympique Lyon, eine Kontaktaufnahme gab es bislang aber noch nicht. Neres war im Januar für zwölf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Shakhtar Donetsk gewechselt. Wegen des Krieges in der Ukraine ist der 25-Jährige vorerst in seine brasilianische Heimat gereist, zum Einsatz kam er für seinen neuen Verein nicht.

Die FIFA machte kürzlich den Weg frei für Spieler und Trainer, die Russland oder die Ukraine verlassen wollen – diese werden bis zum 30. Juni 2022 als vertragslos betrachtet und können einen Kontrakt mit einem anderen Verein abschließen. Die Registrierung bei einem neuen Verein muss bis zum 7. April erfolgen. An Neres war Lyon schon im vergangenen Sommer dran, gelingt die Verpflichtung nun?