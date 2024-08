VfB öffnet zwei alte Akten – Einigung mit Al-Dakhil

Die durch den Verkauf von Kapitän Waldemar Anton (28) an Borussia Dortmund entstandene Lücke konnte der VfB Stuttgart bislang nicht füllen. Auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz blicken die Verantwortlichen anscheinend nach England.

Denn der ‚kicker‘ bringt Konstantinos Mavropanos bei den Schwaben ins Gespräch. Demzufolge führt eine Spur aktuell nach London. Der griechische Innenverteidiger steht bei West Ham United noch bis 2028 unter Vertrag. Erst im vergangenen Sommer hatte der VfB den 26-Jährigen für rund 20 Millionen Euro an die Hammers abgegeben.

Nach einer Eingewöhnungsphase konnte sich Mavropanos in der Rückrunde einen Stammplatz ergattern. Dennoch könnte ihn eine Rückkehr zum deutschen Vizemeister reizen. Immerhin würde der 27-fache Nationalspieler mit den Stuttgartern in der Champions League an den Start gehen, wohingegen West Ham gar nicht europäisch vertreten ist.

Weitere Spuren

Doch Mavropanos ist nicht die einzige alte Akte, die der VfB öffnet. Armel Bella-Kotchap spielte zwar noch nie für die Schwaben, war aber in diesem Sommer schonmal Thema. Die Gespräche mit dem 22-Jährigen vom FC Southampton wurden nun „aufgewärmt“, wie ‚Sky‘ berichtet. Problem: Bei der TSG Hoffenheim fiel der zweifache deutsche Nationalspieler zuletzt durch den Medizincheck.

Darüber hinaus halten die Schwaben die Augen aber auch nach neuen Kandidaten offen. Der ‚kicker‘ nannte in diesem Zusammenhang heute Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil (22). ‚Sky‘ geht sogar deutlich weiter und berichtet, dass es bereits eine Einigung mit dem belgischen Nationalspieler gibt.

Allerdings gestalten sich die Gespräche mit dem FC Burnley noch schwierig, Konkurrenz gibt es vom FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg. Bis zum 30. August um 20 Uhr hat Stuttgart noch Zeit, den gewünschten neuen Innenverteidiger unter Vertrag zu nehmen.