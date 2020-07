Maddison bleibt bei Leicester

James Maddison sieht seine Zukunft offenbar bei Leicester City. Laut ‚The Athletic‘ hat der 23-Jährige einen neuen bis 2024 datierten Vertrag unterschrieben. Umgerechnet rund 120.000 Euro pro Woche soll Maddison zukünftig verdienen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten der Foxes steht noch aus.

Der Spielmacher war 2018 für 25 Millionen Euro von Norwich City nach Leicester gewechselt. Dort schaffte er es mit starken Leistungen bis in die englische Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Premier League-Saison kam er auf sechs Tore und drei Vorlagen in 31 Spielen.