FC Bayern: Fünf Profis zurück im Training

Julian Nagelsmann stehen im Training nach und nach wieder mehr Spieler zur Verfügung. Wie ‚Sky‘-Reporter Torben Hoffmann berichtet, kehrten heute Leroy Sané, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Tanguy Nianzou und Manuel Neuer ins Teamtraining des FC Bayern zurück.

Alle Spieler mussten zuletzt aufgrund von Corona-Infektionen in häusliche Isolation. In der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) am vergangenen Wochenende standen die fünf Akteure Nagelsmann daher nicht zur Verfügung. Ob die genannten Profis nach überstandener Erkrankung in der Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder mitwirken können, ist derzeit nicht bekannt.