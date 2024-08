Mainz: Amiri spricht über geplatzten Eintracht-Wechsel

Nadiem Amiri hat verraten, dass Eintracht Frankfurt diesen Sommer eine ernsthafte Alternative zu einem Verbleib bei Mainz 05 war. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 27-Jährige, dass die Gespräche mit den Adlern „recht weit“ waren: „Aber zeitgleich liefen auch Gespräche mit Mainz. Am Ende musst du dich einfach entscheiden. Nach diesem extrem emotionalen letzten halben Jahr fiel es mir schwer, das Kapitel Mainz sofort wieder zu beenden.“ Am Bruchweg konnte der Mittelfeldspieler seine langsam stagnierende Karriere wiederbeleben und unterschrieb daher bei den 05ern einen Vertrag bis 2028.

„Ich habe mich in Mainz von der ersten Sekunde an brutal wohlgefühlt, habe das Vertrauen vom Verein gespürt und daraufhin wieder Selbstvertrauen entwickelt“, erklärt Amiri, „ich konnte gemeinsam mit dem Team den von vielen unmöglich geglaubten Klassenerhalt schaffen. Und ich konnte jedem zeigen, dass ich nichts verlernt habe. Ich war so glücklich in diesen Monaten.“ Dass er dadurch nur die Hälfte der Saison mit dem späteren Meister Bayer Leverkusen bestreiten konnte, ist für Amiri kein Problem. Danach gefragt, ob er dieselbe Entscheidung noch einmal treffen würde: „Wenn es genau so wäre wie jetzt, dann ja.“