Zwei Neue: Gladbach sucht auf dem deutschen Markt

In den vergangenen Jahren war Max Eberl bekannt dafür, sich gerne im Ausland zu bedienen. Oftmals kamen junge talentierte Spieler der Marke Thuram, die dann bei der Borussia zu Stars reiften.

In solch unsicheren Zeiten greift der Fohlen-Manager aber womöglich auf eine Variante mit mehr Garantien zurück, die zudem noch günstiger ist. Der ‚Sport Bild‘ zufolge bekunden die Gladbacher Interesse an zwei potenziellen Neuzugängen, die bereits ihr Geld in Deutschland verdienen.

Maina neu im Fokus

Das Fachblatt nennt zum einen Linton Maina von Hannover 96. Der 20-jährige Flügelflitzer begeistert vor allem mit seiner Schnelligkeit. Dass er auf beiden Außenbahnen und auch im Zentrum als Hängende Spitze oder echter Neuner einsetzbar ist, sind weitere Argumente für den quirligen Rechtsfuß, der in sieben Pflichtspielen in 2020 sieben Scorerpunkte beisteuerte.

Außerdem im Visier: Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn. Der bewegliche Rechtsfuß steht schon seit dem vergangenen Jahr auf Eberls Einkaufsliste. In der Mittelfeld-Zentrale kann Vasiliadis sämtliche Positionen bekleiden. Dass sein Vertrag 2021 ausläuft, spricht dafür, dass die Paderborner im Sommer die letztmalige Gelegenheit nutzen, eine adäquate Ablöse für den 22-Jährigen einzustreichen.

Nach FT-Infos würde man zwar gerne verlängern, momentan stehen die Chancen allerdings nicht gut. Ein Abschied im Sommer wäre vor allem im Abstiegsfall wohl unumgänglich.

