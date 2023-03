Schalke: Reis macht Schwolow Hoffnung

Alexander Schwolow (30) kann sich trotz der jüngsten Versetzung auf die Bank noch Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Tor von Schalke 04 machen. Wie Cheftrainer Thomas Reis gegenüber der ‚WAZ‘ verrät, ist der Torwart-Wechsel nicht endgültig: „Der wird mich nicht ins Nachtgebet einschließen. Aber er und auch Michael Langer geben immer 100 Prozent, sie fordern sich gegenseitig. Wir hoffen nie, dass etwas passiert, aber ich hätte kein Problem, wenn Schwolli zurückkommt.“

Mit der Entscheidung, Schalke-Oldie Ralf Fährmann (34) im Saisonverlauf den Vorzug vor Schwolow zu geben, habe Reis einen Impuls setzen wollen. „Die Entscheidung war nicht die Schlechteste. Aber ich muss klar sagen, dass ich Alexander Schwolow nichts vorzuwerfen habe“, fügt der frühere Bochumer an. Mit den Königsblauen surft Reis momentan auf einer Erfolgswelle, verlor keines der vergangenen sechs Spiele. Nach zwei Siegen in Folge ist der Klassenerhalt für die Gelsenkirchener in greifbare Nähe gerückt.

