Bayer verlängert mit Alajbegovic

Bayer 04 Leverkusen hat mit seinem Talent Kerim Alajbegovic verlängert. Wie die Werkself mitteilt, hat der 17-Jährige sich „langfristig“ an den deutschen Meister gebunden. „Er ist in unserer U19 zu einem Leistungsträger geworden und konnte darüber hinaus auch im Training und im Kader der Profimannschaft wichtige Erfahrungen sammeln“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zu der Verlängerung.

In der Bundesliga stand der gebürtige Kölner bislang zweimal im Kader von Xabi Alonso, kam dort aber noch nicht zum Einsatz. In der U19 macht der Flügelspieler auf sich aufmerksam, erzielte in 13 Spielen in der Nachwuchs-Bundesliga sieben Tore und bereitete sieben weitere vor. In der Youth League steht Alajbegovic bei drei Treffern.