Bayern-Angebot für Bard zu niedrig

Der FC Bayern muss in seinen Bemühungen um Melvin Bard offenbar noch einmal nachlegen. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ hat Olympique Lyon ein Ablöse-Angebot der Münchner abgelehnt. Bei unter einer Million Euro soll die Offerte gelegen haben.

Bard besitzt in Lyon noch einen bis 2022 datierten Vertrag. OL würde gerne mit dem 19-jährigen Linksverteidiger verlängern, ein neuer Kontrakt bis 2024 samt Gehaltserhöhung liegt vor. Bard habe sich nun einige Wochen Bedenkzeit erbeten.

Zuletzt berichtete ‚Sky‘, Bayern sei sich mit dem französischen U20-Nationalspieler bereits einig. In München würde man Bard über die zweite Mannschaft an die Profis heranführen. Die einzige perspektivische Bayern-Option für links hinten ist er derweil nicht: Laut der ‚BBC‘ schaut Aaron Hickey (18, Heart of Midlothian) in dieser Woche in München vorbei.