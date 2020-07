Medien: Bayern mit Bard einig

Der FC Bayern forciert offenbar die Verpflichtung von Melvin Bard. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind sich die Münchner mit dem Linksverteidiger über einen Wechsel einig. Zu klären sei noch die Ablöse mit Olympique Lyon. Im Gespräch sind zwei bis drei Millionen Euro, Bards Vertrag endet 2022.

Bei den Bayern soll der 19-Jährige über die zweite Mannschaft an die Profis herangeführt werden. Mit seiner Perspektive in Lyon ist Bard unzufrieden. 2019 feierte er zwar sein Debüt in der Ligue 1, saß seitdem aber nur ein weiteres Mal bei einem Punktspiel auf der Bank.

Auch in München ist man links hinten aktuell gut besetzt, Bard soll aber bereit sein, sich über Einsätze für den Drittliga-Meister für höhere Aufgaben zu empfehlen.