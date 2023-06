Fortuna landet Transfer-Doppelpack

Mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg spielten Yannik Engelhardt (22) und Vincent Vermeij (28) eine starke Saison, landeten auf Platz zwei der dritten Liga. Belohnt wird das Duo nun offenbar mit einem Transfer zu Fortuna Düsseldorf.

Nah Informationen der ‚Bild‘ ist sich der Zweitligist mit Sechser Engelhardt und Mittelstürmer Vermeij so gut einig. Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs deutet an: „Ich kann bestätigen, dass wir uns mit beiden intensiv beschäftigen.“

Vermeij kommt ablösefrei an den Rhein. Der Vertrag des Niederländers, der in der abgeschlossenen Saison 15 Treffer erzielte, läuft aus. Für Engelhardt wird eine Ablöse im siebenstelligen Bereich fällig. Freiburg verpflichtete den von Werder Bremen ausgeliehenen Rechtsfuß zuvor per Kaufoption in Höhe von 900.000 Euro.