Younes verkündet Saudi-Abschied

Amin Younes beendet das Kapitel Al Ettifaq. Via Instagram teilt der 29-jährige Offensivspieler mit: „Nach eineinhalb Jahren haben wir im freundschaftlichen Einvernehmen entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen.“ Hintergrund sei, dass „sich der Verein beziehungsweise die ganze Liga aktuell in der kompletten Umstrukturierung“ befinde.

Younes sucht „ab sofort wieder nach einem neuen Abenteuer“ und werde sich vorerst in seiner Heimatstadt Düsseldorf fithalten. Der ehemalige Nationalspieler war vor eineinhalb Jahren von der SSC Neapel nach Saudi-Arabien gewechselt. Die vergangene Saison war Younes an den FC Utrecht verliehen.

