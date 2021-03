Juve: Interesse an Hlozek?

Juventus Turin ist offenbar an Youngster Adam Hlozek von Sparta Prag interessiert. Einem Bericht der ‚Tuttosport‘ zufolge, ist Juve im Rennen um den umworbenen 18-jährigen Angreifer, dessen Vertrag 2022 ausläuft, mit dabei. Interesse bekundeten im Sommer zuvor bereits der FC Chelsea, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Hlozek gab bereits 2018 sein Debüt in der tschechischen Liga. Bei Sparta Prag hat sich der tschechische Nationalspieler zu einem Leistungsträger gemausert, ehe ihn im Oktober des vergangenen Jahres ein Mittelfußbruch bis März außer Gefecht setzte. Wettbewerbsübergreifend schoss er in dieser Saison in zehn Einsätzen vier Tore und legte sechs weitere auf.