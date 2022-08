Leeds-Trio verlängert

Leeds United belohnt sein Nachwuchstrio Joe Gelhardt (20), Sam Greenwood (20) und Crysencio Summerville (20) mit neuen Verträgen. Wie die Peacocks mitteilen, unterschreibt Sturmtalent Gelhardt bis 2027, Angreifer Greenwood und Rechtsaußen Summerville unterzeichnen jeweils bis 2026.

Das Trio war 2020 in die Nachwuchsakademie von Leeds gewechselt und empfahl sich schrittweise über die U23 für die Profs. In der abgelaufenen Spielzeit gelang Gelhardt mit 22 Pflichtspieleinsätzen und sechs Torbeteiligungen der Durchbruch. Greenwood und Summerville kamen dagegen immerhin auf eine Handvoll Einsätze.

