Nächste FC-Verlängerung: Zwei weitere Jahre für Hübers

Der 1. FC Köln bindet mit Timo Hübers einen weiteren Leistungsträger. Wie die Geißböcke offiziell mitteilen, hat der 26-jährige Innenverteidiger einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Das alte Arbeitspapier hatte sich erst im Februar bis zum nächsten Jahr verlängert. Nun kommen zwei weitere Spielzeiten hinzu.

Vor zwei Jahren war Hübers von Hannover 96 nach Köln gewechselt und hat in der Domstadt den Sprung zum gestandenen Bundesliga-Verteidiger geschafft. 60 Pflichtspiele bestritt er bislang für den FC – einige werden noch hinzukommen. Zuletzt verlängerten die Kölner bereits mit Stürmer Davie Selke (28) und Stammkeeper Marvin Schwäbe (28).

„Leistungsniveau noch konstanter abrufen“

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund. Wir sind uns dabei sicher, dass Timo sein bestes Leistungsniveau zukünftig noch konstanter abrufen kann. Damit einher trauen wir ihm zu – und erwarten dies auch gleichermaßen – auf und neben dem Platz, noch mehr Verantwortung zu übernehmen.“

Hübers ergänzt: „Für mich passt einfach die Kombination aus emotionalem Verein und toller Stadt. Ich fühle mich super wohl beim FC – und möchte gerne den Weg, den wir in den letzten beiden Jahren zusammen eingeschlagen haben, auf und neben dem Platz weiter mit vorantreiben und unsere Fans mit attraktivem Fußball begeistern.“