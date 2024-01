Transfergerüchte lassen Bayer-Stars kalt

Die vielen Wechselgerüchte um die Stars von Bayer Leverkusen sind innerhalb der Mannschaft aktuell kein ernstzunehmendes Thema. Offensivspieler Jonas Hofmann (31) erklärt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir machen uns daraus einen Spaß in der Kabine. Der Fokus ist im Hier und Jetzt.“ Ernsthafte Angebote an die Topspieler der Leverkusener gebe es momentan aber ohnehin nicht.

Die laufende Saison läuft für Bayer bis zum jetzigen Zeitpunkt überragend. So hat die Werkself in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch nicht verloren und führt die Bundesliga mit einem Abstand von vier Punkten auf den FC Bayern an. Nun gilt es für die Leverkusener, trotz der vielen Wechselgerüchte kühlen Kopf zu bewahren, um im Titelrennen weiterhin die Zügel in der Hand zu halten.