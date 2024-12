Knifflige Klausel: Real blickt zu Lazio

Bei Real Madrid drückt in der Defensive der Schuh und um die brenzlige Personalsituation zu entschärfen, schauen sich die Königlichen nach potenziellen Neuzugängen um. Einer davon könnte Mario Gila von Lazio Rom sein, berichtet die ‚as‘. Der 24-jährige Spanier von Lazio Rom sei spätestens im Sommer ein möglicher Kandidat für einen Wechsel nach Madrid, Kontakte oder gar Verhandlungen seien aber noch nicht initiiert worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich dürfte das aber auf die Schnelle kein Problem darstellen. Gila spielte von 2018 bis 2022 bereits für die Jugendteams der Blancos. Beim Verkauf für sechs Millionen Euro an die Laziali sicherte sich Real eine Weiterverkaufsbeteiligung über 50 Prozent. Das könnte in Verhandlungen mit Rom noch zum Stolperstein werden, da Real am Ende nur die Hälfte der vereinbarten Ablöse auf den Tisch legen muss. Für Lazio wäre ein Verkauf des Leistungsträgers an einen anderen Klub deutlich lukrativer.