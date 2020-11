Real Madrid: Vinicius ohne Groll auf Benzema

Vinícius Junior (20) von Real Madrid will von einem Streit mit Teamkollege Karim Benzema (32) nichts wissen. „Es gibt Codes, die Sie nicht kennen. Wir sind Profis und kennen das Terrain, auf dem wir uns bewegen. Meine Beziehung zu Karim ist ausgezeichnet“, so der brasilianische Flügelstürmer in einem Interview mit der Zeitung ‚ABC‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorgeschichte: Während der Halbzeit der Champions League-Partie bei Borussia Mönchengladbach (2:2) Ende Oktober hatte Benzema seinen Teamkollegen Ferland Mendy aufgefordert, Vinícius zu ignorieren. Kameras zeichneten auf wie der Mittelstürmer sagte: „Pass den Ball nicht zu ihm, Bruder. Beim Leben meiner Mutter, er spielt gegen uns.“