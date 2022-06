Kompany vom Trainermarkt

Vincent Kompany setzt seine Trainerkarriere in England fort. Premier League-Absteiger FC Burnley vermeldet die Verpflichtung des 36-jährigen Belgiers als neuen Cheftrainer. Der Ex-Profi war nach seinem Ende als Coach des RSC Anderlecht auch bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch.

Klubvorsitzender Alan Pace ist hocherfreut über den Deal: „Vincent ist eine bewährte Führungspersönlichkeit und ich war sehr beeindruckt von seinen Ideen für Burnley, von seinem Erfolgswillen und von seinem Bestreben, den Klub zurück in die Premier League zu führen. Wir sind von seiner Philosophie, seinem Ansatz und seinem Ehrgeiz für den Klub begeistert.“

Auch Kompany freut sich auf die Aufgabe bei seiner zweiten Trainerstation: „Ich bin beeindruckt von der Vision des Vorstands für den Verein, die sich mit meiner eigenen deckt, Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir in eine wichtige Saison gehen.“ Mit den Clarets soll der einstige Weltklasse-Verteidiger den direkten Wiederaufstieg klarmachen.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC