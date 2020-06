Zwei Rekorde für Messi | Chelsea zu Kanté-Verkauf gezwungen?

Messi auf Rekordjagd

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Donnerstag nimmt die spanische La Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. Tabellenführer FC Barcelona startet am Samstag beim RCD Mallorca. Die ‚Mundo Deportivo‘ widmet ihre Titelseite Barça-Kapitän Lionel Messi, der in diesem Jahr noch zwei historische Rekorde knacken könnte: Zum einen die meisten Tore für einen Verein – Pelé erzielte 643 Tore für den FC Santos, Messi steht aktuell bei 627 Treffern.

Und zum anderen die meisten Pichichis, die Auszeichnung für Spaniens Torschützenkönig. Hier liegt Messi gleichauf mit Zarra, der zwischen 1945 und 1953 sechsmal im Trikot von Athletic Bilbao die Trophäe abgeräumt hatte. Im aktuellen Saisonranking steht Messi bei 19 Toren, Karim Benzema folgt mit 14 Treffern.

Kanté auf dem Markt?

Der FC Chelsea hat ambitionierte und vor allem kostspielige Pläne. Hakim Ziyech (40 Millionen Euro) ist schon da, die Ankunft von Timo Werner (53 Millionen Euro) ist nur noch Formsache und mit Kai Havertz steht ein Spieler auf der Wunschliste, der nicht unter 100 Millionen Euro zu haben ist.

Angeblich ist man an der Stamford Bridge deshalb bereit, N’Golo Kanté zu Geld zu machen. Das berichtet zumindest die ‚as‘. Real Madrid, Juventus Turin und Paris St. Germain zeigen Interesse am 29-jährigen Mittelfeldspieler, der 8,7 Millionen Euro pro Jahr kassiert.