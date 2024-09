Alles klar bei Solet

Udinese Calcio darf in Kürze einen neuen Innenverteidiger in den eigenen Reihen begrüßen. Fabrizio Romano zufolge ist alles für den Wechsel von Oumar Solet zum Serie A-Vertreter angerichtet. Die offizielle Verkündung wird in dieser Woche erwartet.

Solet ist ablösefrei zu haben, da er seinen eigentlich bis zum Ende der Saison datierten Kontrakt bei RB Salzburg vor einigen Wochen aufgelöst hatte. Zwischenzeitlich stand der 24-jährige Franzose im Sommer vor einem Engagement bei der TSG Hoffenheim, fiel allerdings durch den Medizincheck.