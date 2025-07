Real Oviedo und der FC Girona haben sich auf den Transfer von Ilyas Chaira geeinigt. Der 24-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an den La Liga-Aufsteiger verliehen, nun zieht Real Oviedo die Kaufoption in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Der marokkanische Flügelspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter