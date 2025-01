Krösche bestätigt: SGE will Heaven

Eintracht Frankfurt will Ayden Heaven vom FC Arsenal verpflichten. Das bestätigte Sportvorstand Markus Krösche am Rande des gestrigen 2:0-Erfolges gegen Borussia Dortmund gegenüber ‚ESPN‘: „Wir haben mit Arsenal gesprochen. Wir versuchen, ihn zu verpflichten. Er ist ein wirklich guter Kandidat und wir werden sehen, ob wir mit ihm eine Lösung finden können.“ Der 18-Jährige steht bei den Gunners nur noch bis Saisonende unter Vertrag und wäre demnach im Sommer ablösefrei zu haben.

Die Nordlondoner wollen ihr Innenverteidiger-Juwel nicht verlieren, schon gar nicht ablösefrei. Daher planen sie, den Linksfuß, der aktuell nur in der U21 zum Einsatz kommt, mit einem Profivertrag auszustatten. Letztlich liegt es also bei Heaven selbst zu entscheiden, in welchem Klub er die bessere sportliche Perspektive sieht.