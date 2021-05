Boateng ein Thema in Rom?

Für Jérôme Boateng könnte sich eine Tür in der italienischen Serie A öffnen. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist der Innenverteidiger ein Kandidat bei der AS Rom. Neu-Trainer José Mourinho soll schon in der Vergangenheit ein Auge auf Boateng geworfen haben. Die Spur sei aktuell allerdings nicht sonderlich heiß.

Boateng ist in diesem Sommer ablösefrei auf dem Markt, sein Vertrag beim FC Bayern endet nach zehn Jahren. Dem Vernehmen nach will der 32-Jährige nach Möglichkeit weiterhin in der Champions League auflaufen. Die AS Rom nimmt in der kommenden Saison nur an der Conference League teil.