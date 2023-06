VfB: Endo-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Der SC Freiburg befasst sich mit einer Verpflichtung von Wataru Endo. Das berichtet die japanische Sportzeitung ‚Sports Hochi‘. Wie der VfB Stuttgart und der 30-jährige Defensivspezialist über das vermeintliche Interesse des Europa League-Teilnehmers denken, ist offen.

Endo, der vertraglich noch bis 2024 gebunden ist, stand für den VfB in der abgelaufenen Saison 40 Mal auf dem Rasen, war dabei an starken elf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, fünf Vorlagen) und wurde in allen Partien in die Startelf berufen. Zudem fungiert er als Kapitän der Cannstatter.

Bei den Freiburgern würde der 50-fache Nationalspieler auf seinen Landsmann Ritsu Doan (24) treffen, der seit dem vergangenen Sommer für die Breisgauer spielt. Ob sich die Anzeichen in Richtung des Rechtsfußes verdichten, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.