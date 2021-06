15-Millionen-Angebot für Kostic

José Mourinho will Filip Kostic zur AS Rom locken. Laut der Redaktion des italienischen Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio haben die Römer bereits Kontakt zum Umfeld des Flügelspielers von Eintracht Frankfurt aufgenommen, um einen möglichen Wechsel auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor die Roma ein Angebot für den 28-Jährigen einreichen kann, muss aber zunächst der Kader ausgedünnt werden. Dann will der Hauptstadtklub dem Bericht zufolge ernst machen und eine Offerte über 15 Millionen Euro plus Boni einreichen. Frankfurt fordert für Kostic ein wenig mehr, 20 bis 25 Millionen Euro will der Bundesligist mindestens einstreichen.

Was macht Inter?

Nach wie vor mischt auch noch Inter Mailand mit. Die Nerazzurri sind sich auf persönlicher Ebene mit Kostic einig, müssen aber ebenso wie die Römer zunächst Transfereinnahmen generieren, um einkaufen zu können. Darüber hinaus hat der italienische Meister auch andere Optionen im Blick. Jordi Alba (32) vom FC Barcelona hat es den Inter-Verantwortlichen ebenfalls angetan, ist aber natürlich deutlich defensiver orientiert.

Frankfurt würde Kostic, der noch bis 2023 an die SGE gebunden ist, gerne halten. Mittlerweile verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass der Flankenspezialist seine letzte Saison mit dem Adler auf der Brust absolviert hat. Sollte ein entsprechendes Angebot eingehen, will die Eintracht dem Linksfuß keine Steine in den Weg legen. Davon scheinen gleich mehrere Interessenten nicht mehr weit entfernt zu sein.