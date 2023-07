Thuram-Nachfolger: Gladbach schnappt sich Cvancara

Tomas Cvancara trägt ab der Saison 2023/24 das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Wie die Fohlen bekanntgeben, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 10,5 Millionen Euro an Sparta Prag, wo der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag stand.

„Tomas ist ein torgefährlicher Stürmer, bringt zudem auch viel Schnelligkeit mit. Er ist zwar noch jung, ist aber schon länger im Profifußball etabliert und hat in dieser Saison den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zu Borussia“, beschreibt Geschäftsführer Sport Roland Virkus seinen Neuzugang.

Cvancara sagt: „Es ist toll, hier zu sein. Der BORUSSIA-PARK ist ein großartiges Stadion. Ich kann es kaum abwarten, im Training richtig zu starten, hier zu spielen und auch Tore zu schießen.“

Thuram-Erbe

Am Niederrhein folgt Cvancara auf Marcus Thuram (25), der seine Karriere bei Inter Mailand fortsetzt. Auf der Neun wird der Tscheche künftig mit Grant-Leon Ranos (19) konkurrieren. Ranos holten die Gladbacher in diesem Sommer ablösefrei vom FC Bayern an Bord.

Cvancara misst ein Gardemaß von 1,90 Metern. In der vergangenen Saison war der Rechtsfuß in 30 Pflichtspielen an 20 Treffern direkt beteiligt (15 Tore, fünf Vorlagen). Insgesamt kommt der Nationalspieler für Prag in 49 Partien auf 31 Torbeteiligungen.