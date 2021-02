Für Pogba: Juve bot vier Spieler

Als sich Juventus Turin vor Saisonbeginn nach den Wechselbedingungen für Paul Pogba erkundigte, war die Antwort aus Manchester eindeutig. Eine Ablöse über 100 Millionen Euro müsse fließen, damit der französische Weltmeister das Old Trafford verlässt. Juve konnte eine solche Summe aber nicht beschaffen und versuchte sein Glück mit Tauschangeboten.

Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, offerierte die Alte Dame zunächst Flügelstürmer Douglas Costa und Mittelfeldspieler Miralem Pjanic (beide 30). United zeigte aber weder an diesem Duo noch später an den angebotenen Aaron Ramsey (30) und Adrien Rabiot (25) Interesse. Ein Deal kam folglich nicht zustande.

Raiola bastelt

Wenn die Saison sich nun bald dem Ende neigt, will Juve einen erneuten Vorstoß wagen. Pogbas Berater Mino Raiola hat bereits angekündigt, dass sein Klient Manchester in diesem Sommer verlassen will. Im Hintergrund arbeitet Raiola an einem Transfer, wie er laut Fabrizio Romano durchblicken ließ: „Ich kann über Pogba gerade nicht sprechen, denn die Leute sind nervös, sie schlafen nachts nicht. Ich muss unauffällig daran arbeiten. Wenn ich darüber spreche, fühlt sich jemand angegriffen.“

Ob erneut Tauschgeschäfte ein Thema werden, bleibt abzuwarten. Klar ist nur, dass der 27-Jährige seinen Abschied von Manchester United mit allen Mitteln durchsetzen möchte. Und dass die Verhandlungsposition der Red Devils ein Jahr vor Ablauf des Vertrags alles andere als rosig ist.