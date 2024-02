Beste verrät: Noch keine Gespräche

Jan-Niklas Beste weiß noch nicht, wie es sportlich für ihn in der nächsten Saison weitergeht. „Im Sommer habe ich noch ein Jahr Vertrag. Gespräche sind bislang noch nicht geführt worden, aber ich denke, aktuell ist auch der falsche Zeitpunkt, über meine Personalie im Sommer zu sprechen“, so der 25-jährige Außenbahnspieler des 1. FC Heidenheim bei ‚Sky90‘, „wir als Verein und auch ich persönlich geben alles dafür, dass wir den Klassenerhalt einfahren können. Das ist meine oberste Priorität.“

Beste zählt in dieser Saison zu den Schlüsselspielern des Aufsteigers. In 20 Bundesliga-Einsätzen war der Linksfuß an 16 Toren direkt beteiligt – Leistungen, die Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken. Sein Vertrag läuft 2025 aus.