VfB verlängert mit Sportdirektor Mislintat

Der VfB Stuttgart und Sven Mislintat gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Schwaben mitteilen, hat der Sportdirektor seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Mislintat äußert: „Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit beim VfB betont, dass ich es als Riesenherausforderung und als große Ehre empfinde, für den VfB arbeiten zu dürfen. Dass wir uns gut eineinhalb Jahre später auf die Verlängerung meines Vertrages verständigt haben, zeigt, dass es uns trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen gemeinsam gelungen ist, den VfB zu stabilisieren und eine positive sportliche Entwicklung einzuleiten.“

Im April 2019 hatte der heute 48-Jährige seinen Dienst in Stuttgart angetreten. Der von ihm zusammengestellte Kader schaffte erst den Aufstieg, nun steht man auch in der Bundesliga mit Platz sieben gut da. Vor seiner Zeit in Stuttgart arbeitete Mislintat unter anderem als Chefscout für Borussia Dortmund und als Kaderplaner für den FC Arsenal.