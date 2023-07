Monaco buhlt um Bella-Kotchap

Für Armel Bella-Kotchap könnte schon bald der nächste Vereinswechsel auf der Agenda stehen. Durch den Abstieg des FC Southampton in die Championship hat sich die Situation in England für den zweifachen deutschen Nationalspieler grundlegend verändert. Das ruft nun einige Interessenten auf den Plan. Darunter scheinbar auch die AS Monaco.

Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, haben die Monegassen Kontakt zu Bella-Kotchap und seiner Entourage aufgenommen. Über erste Gespräche sind die Bemühungen des Ligue 1-Vertreters zwar noch nicht hinausgegangen, das könnte sich aber zeitnah ändern. Dem Bericht zufolge steht für den Innenverteidiger fest, dass er Southampton nach nur einem Jahr wieder verlassen will.

Alleine ist Monaco im Werben um den hochtalentierten Youngster aber nicht. Die französische Tageszeitung geht erneut auf das seit längerem bestehende Interesse von RB Leipzig ein, vor mehreren Wochen wurde auch Eintracht Frankfurt nachgesagt, sich intensiv mit Bella-Kotchap zu beschäftigen.