Traum-Ablöse für den FCN: Stuttgart holt Jeltsch

Der 1. FC Nürnberg lässt nach Jens Castrop (21/Borussia Mönchengladbach) und Stefanos Tzimas (19/Brighton & Hove Albion) das nächste Top-Talent ziehen. Anders als das Duo verlässt Innenverteidiger Finn Jeltsch den Zweitligisten allerdings schon im Winter.

Der VfB Stuttgart vermeldet die Verpflichtung des deutschen U17-Welt- und Europameisters offiziell. Jeltsch wird mit einem Kontrakt bis 2030 ausgestattet. In Bad Cannstatt soll er dabei helfen, Anthony Rouaults (23) Abgang zu Stade Rennes aufzufangen. Zudem holten die Stuttgarter am heutigen Deadline Day Luca Jaquez (21) an Bord.

Jeltsch sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr, beim VfB zu sein und somit den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe, die Teamkollegen und den gesamten Verein.“

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport, ergänzt: „Finn Jeltsch zählt auf seiner Position zu den herausragenden, jungen Spielern in Deutschland. Mit 18 Jahren hat bereits 31 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten. Wir freuen uns sehr, dass wir Finn langfristig an den VfB binden konnten.“

Nürnberg wird Berichten zufolge erneut mit einer für einen Zweitligisten horrenden Ablöse entschädigt. Zwischen 7,5 und zehn Millionen Euro sollen fest ins Frankenland fließen, darüber hinaus wurde sich auf Bonuszahlungen verständigt.