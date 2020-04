Lautaro-Deal: Inters verrücktes Angebot

Der FC Barcelona will Lautaro Martínez und der Argentinier will nach Barcelona. Inter Mailand allerdings wird seinen Torjäger auch in Zeiten der Coronakrise nicht mit Rabatt anbieten. Der italienische Topklub pocht auf die Zahlung der festgeschriebenen Ablöse. Senken würde man den Preis nur, wenn zusätzlich noch Spieler aus Barcelona kommen.

Wie die ‚as‘ vermeldet, haben die Nerazzurri hohe Ansprüche. So wurde den Barça-Bossen vorgeschlagen, dass der Preis für den 22-jährigen Lautaro auf 90 Millionen Euro fallen würde, wenn Mittelfeldspieler Arturo Vidal (32) dauerhaft und Antoine Griezmann (29) als Leihspieler in den Deal miteinbezogen werden.

Wie die Reaktion aus Katalonien auf dieses Angebot ausfiel, ist nicht überliefert. Freudensprünge wird man in Barcelona aber nicht gemacht haben. Denn Lautaro soll unbedingt kommen, der Vorschlag aus Mailand erscheint aber inakzeptabel.

Eine Einigung mit Inter ist äußerst kompliziert. Die Italiener kennen den Wert von Lautaro und sind angesichts der Vertragslaufzeit bis 2023 nicht darauf angewiesen, Barça entgegenzukommen.