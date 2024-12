Also doch: Barça glückt Olmo-Registrierung

Dem FC Barcelona ist offenbar der entscheidende Durchbruch im Kampf um die Registrierung von Dani Olmo (26) geglückt. Laut einem Bericht der ‚Marca‘ hat Präsident Joan Laporta den Verkauf der VIP-Logen im Camp Nou im Wert von 100 Millionen Euro eingetütet. Dieser Betrag reicht aus, um Olmo sowie Teamkollege Pau Víctor (23) registrieren zu lassen.

Zuletzt hieß es noch, dass der zuständige Richter Ignacio Fernández de Senespleda dem Antrag auf Spielberechtigung seine Zustimmung verweigert habe. Berichten aus England zufolge war der Berater des Mittelfeldspielers in den vergangenen Tagen in Manchester, um einen möglichen Transfer auszuloten. Ein solcher dürfte nun vom Tisch sein, denn eigentlich will Olmo seine Karriere bei Barça fortsetzen.